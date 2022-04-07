الاتحاد الأوروبي يؤجل حظر استيراد الفحم من روسيا لمدة شهر إضافي

قال مصدر من الاتحاد الأوروبي، لوكالة «رويترز»، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوافقوا، اليوم الخميس، على حظر استيراد الفحم الروسي بشكل كامل، اعتبارًا من منتصف أغسطس المقبل.

وبحسب ما نشرته الوكالة، صباح الخميس، فإن الاتحاد الأوروبي بهذا القرار، يؤجل حظر استيراد الفحم من روسيا لمدة شهر إضافي، وذلك بعد ضغوط من ألمانيا لتأجيله.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد قالت إن الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا، بجانب الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها الثلاثاء 5 أبريل، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.

وقالت فون دير لاين، خلال كلمة للبرلمان الأوروبي، في عرض لأحدث حزمة عقوبات تشمل حظر شراء الفحم الروسي: «هذه العقوبات لن تكون عقوباتنا الأخيرة».

وتابعت «علينا الآن أن ننظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري»، مضيفة: «يتعين علينا تكثيف الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والحكومة الروسية من جديد، ولذلك نقترح تشديد عقوباتنا أكثر».

وأعربت فون دير لاين، عن قناعتها بأن العقوبات الأوروبية تحد من الخيارات السياسية والاقتصادية المتوفرة لدى الكرملين، مشددة على أن تأثير هذه القيود على روسيا أكثر شدة بكثير مما على الاتحاد.

وحملت رئيسة المفوضية الأوروبية موسكو المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، على خلفية تداول لقطات تظهر جثث قتلى مدنيين من مدينة بوتشا قرب كييف، محذرة من أن السلطات الروسية ستضطر إلى تحمل المسؤولية عن ذلك.