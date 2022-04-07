بريطانيا تسجل 51 ألفا و533 إصابة جديدة بكورونا و2947 حالة وفاة

سجلت بريطانيا 51 ألفا و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 2947 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 21 مليونا و625 ألفا و530 إصابة، والوفيات إلى 169 ألفا و698 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 142 مليونا و576 ألفا و384 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.