قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس ذروة ارتفاع درجة الحرارة، منوهة إلى أن كل أنحاء الجمهورية تشهد زيادة لفترات سطوع الشمس، وأجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الكتل الهوائية الجنوبية المؤثرة على البلاد، تتغير ليلًا وتصبح شمالية، موضحة أنها تؤثر بانخفاض الحرارة، ليسود طقس لطيف شمالًا ومعتدل جنوبًا، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق الغربية وجنوب الصعيد، مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مؤكدة أن الأجواء الحارة مستمرة اليوم فقط.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، تشهد غدًا انخفاضًا ملحوظًا وواضحًا في درجات الحرارة، بمعدل يتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى ْ32.

وأوضحت أن البلاد تشهد مزيدًا من الانخفاضات في درجات الحرارة وأجواء ربيعية، على مدار الأسبوع المقبل، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 29 إلى 31 درجة، معلنة انكسار الموجة الحارة غدا.

ونوهت إلى أن الحرارة تنخفض ليلًا بشكل ملحوظ غدًا، إذ تتراوح الصغرى ما بين 17 إلى 16 درجة، مناشدة المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة ليلًا؛ لأن الأجواء تكون مائلة للبرودة، على أغلب الأنحاء.

ونصحت أصحاب الأمراض الصدرية بارتداء الكمامات والنظارات الشمسية لتجنب الأتربة، والمواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس عند الخروج من المنزل في فترات النهار، وتناول كميات كافية من المرطبات والسوائل خلال السحور، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية.



