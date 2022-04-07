اليابان تعتزم الامتناع عن فرض حظر على إمدادات الفحم من روسيا

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تعتزم الحكومة اليابانية الامتناع عن فرض حظر على إمدادات الفحم من روسيا كجزء من تشديد العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتعمل السلطات اليابانية حاليا على هذه القضية. حيث أن واردات الفحم من روسيا تمثل حوالي 15% من إجمالي الفحم الذي تشتريه اليابان في الخارج. حسب صحيفة "ماينيتشي".

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون يوم الثلاثاء الفائت إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فإن الحظر سيؤثر بشكل خاص على تصدير الآلات ومعدات النقل إلى روسيا، فضلا عن استيراد الفحم الروسي، وسيتم اتخاذ تدابير بشأن إمدادات النفط من روسيا.