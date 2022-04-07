 الأردن والعراق يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن والعراق يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 5:07 م | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 5:07 م

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع السفير العراقي في عمان حيدر منصور العذاري، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان الأردني استقبل السفير العراقي، في مكتبه بالقيادة العامة، بحضور الملحق العسكري والثقافي العراقي في عمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

وأفادت بأن الجانبين بحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في عدد من المجالات بين البلدين الشقيقين.


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