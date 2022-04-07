رئيس الوزراء الروسي: موسكو تواجه حربا اقتصادية حقيقية

صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأنه تم شن حرب اقتصادية ضد روسيا، لافتًا إلى اعتماد تكيف الاقتصاد الروسي مع الواقع الجديد، على التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الدوما.

وقال ميشوستين، في كلمة خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي «الدوما»، اليوم الخميس: «اندلعت حرب اقتصادية حقيقية ضد روسيا، ومدى سرعة تكيف الاقتصاد مع الحقائق الجديدة وإعادته إلى التطور التدريجي يعتمد على تعاونا البناء معكم (النواب الروس)».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، أوضح رئيس الوزراء الروسي، أن الحكومة والبرلمان الروسيين، يواجهان تحديات ومهمات تاريخية، وأقر ميشوستين بأنه يتفهم كيف ينتظر الجميع حاليا الحكومة لتقييم الوضع الحالي.

وفي بداية كلمته، قال إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، طالت جميع المناطق وكل أسرة، وأنه خلال الأزمة زادت كفاءة التحضير لتدابير مكافحة الأزمة بشكل ملحوظ.

وتابع: «هذا هو نتيجة النظام المنسق جيدا الذي أنشأناه معكم (نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الشيوخ). هذا النهج جعل من الممكن تسريع اعتماد القوانين، مع الحفاظ على جودتها العالية».

كما تحدث عن تصميم وتنفيذ نموذج إداري جديد، جعل من الممكن تنسيق الإجراءات، والاستجابة السريعة للتحديات، وإعداد القرارات اللازمة لتحديث المشاريع الوطنية وبرامج الدولة، وتطوير مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجمع بين كل تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف الوطنية في خطة موحدة.

وأضاف أن الاقتصاد الروسي نما خلال أزمة كورونا بوتيرة أسرع بواقع 5 أضعاف من البلدان المتقدمة، متابعًا: «على مدى عامين من انتشار فيروس كورونا، نما الاقتصاد الروسي بمعدل خمسة أضعاف ما هو عليه في البلدان المتقدمة، وهذا ما تؤكده التحليلات الأجنبية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي».

وفرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات على موسكو، بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي.

من جهتها، أكدت الحكومة الروسية، دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.