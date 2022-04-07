اليونان تسجل 12 ألفا و265 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة

سجلت اليونان 12 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 76 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و126 ألفا و856 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و892 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 20 مليونا و602 ألف و265 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.