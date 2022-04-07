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صحيفة: بريطانيا تخطط لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا

رويترز
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 8:37 ص

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن سلطات المملكة المتحدة تخطط لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا في إطار الدعم العسكري البريطاني لكييف.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن السلطات البريطانية قد ترسل إلى أوكرانيا عددا من عربات Mastiff أو عربات من نوع Jackal.

وحسب المصادر، تخطط لندن كذلك للإعلان عن إمدادات إضافية لأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للجو والصواريخ المضادة للدبابات.

وضمن الخطط البريطانية كذلك إرسال عسكريين إلى إحدى الدول المجاورة لأوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام المعدات البريطانية.

وتقول مصادر "تايمز" إن المملكة المتحدة تواصل زيادة إمدادات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، إذ أنها تعتقد أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون "الحاسمة" من ناحية تحديد نتائج العمليات القتالية في البلاد.


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