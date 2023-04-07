رفض المطرب محمد فؤاد، الإجابة على سؤال مكتوب وجهته له الإعلامية بسمة وهبة، في فقرة «سرك مش في بير»، وذلك خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» على قناة «المحور».



وقدّمت بسمة، ورقة كُتب فيها السؤال، وقرأه فؤاد سرا، قبل أن يقول باحتداد: «مينفعش الكلام في الحاجات دي خالص .. قومي يا بسمة».



وطلبت منه بسمة توضيحا أو تبريرا بخصوص السؤال، لكنه رد: «أبرر إيه.. خلي الورقة دي معايا.. مينفعش حد يشوفه».







ويشهد برنامج العرافة، في آخر فقراته، فقرة سرك مش في بير، ويتضمن توجيه سؤال مكتوب للضيف، ولم يتم الكشف عن أي سؤال من الحلقات التي عُرضت حتى الآن.



تامر أمين مزّق الورقة



ففي حلقة سابقة، انفعل الإعلامي تامر أمين، بسبب سؤال وجهته له بسمة وهبة، في ختام حلقة برنامج «العرافة»، حيث قدمت بسمة، سؤالا مكتوبا لـ«أمين»، الذي أخذ يتمتم ويقرأه بصوت غير مفهوم، ولم يتسنَ معرفة فحوى السؤال.



وفور انتهائه من قراءة السؤال، بادر أمين بتمزيق ورقة السؤال، في واقعة أعادت للأذهان ما فعلته الفنانة رانيا يوسف، في فقرة مشابهة خلال البرنامج نفسه.



وقال أمين، معلقا على السؤال وهو يخاطب بسمة: «لا.. إنتي عاوزة تخشي جوه البيت.. ما تيجي تعيشي معانا أحسن».



وأصر أمين، على عدم الإجابة عن السؤال ورفض كذلك كشف فحوى الأمر، متمسكا بأن البيوت أسرار ولها حرمتها.









رد فعل مماثل من رانيا يوسف



يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد رفضت هي الأخرى، الرد على سؤال من الإعلامية بسمة وهبة، ومزقت الورقة التي كان السؤال مكتوبا بها، رافضة مجرد الكشف عن السؤال.



وقدمت بسمة، سؤالا مكتوبا لرانيا يوسف، وطلبت منها الرد على السؤال أو على الأقل قراءته أمام المشاهدين، وقالت إنه يخص أحد الأسرار عن «رانيا».



إلا أن رانيا يوسف - التي بدت عليها معالم التوتر - رفضت ذلك، ومزقت الورقة التي كان السؤال مكتوبا بها، وقالت: «ده كتير .. أوفر.. مش هجاوب.. مكنتش أحب إنك تبعتيلي سؤال زي ده».



بعد ذلك، سألتها بسمة: «بكل الجرأة اللي إنتي فيها تقدري تقولي السؤال»، فقالت رانيا: «لأ.. ومش من حقك تبعتيلي السؤال ده.. كده تخسريني كصديقة».



فيما أكّدت لها بسمة وهبة، أنها لا تحب أن تخسرها، وقالت: «مش عاوزة إنك تزعلي»، فيما شددت رانيا على أن السؤال أصابها بالحزن والقهر.



وبينما قالت رانيا لـ بسمة وهبة: «إنتي حرقتي دمي»، إلا أن مقدمة البرنامج طمأنتها بأنها ستحتفظ بالورقة ولن يرى أحدٌ السؤال.



كما حرصت بسمة، على النهوض من مكانها واحتضان رانيا يوسف، كجزء من اعتذار لها على هذه الواقعة، فيما ردت رانيا: «رمضان كريم يا بسمة».



بعد ذلك، أغرقت بسمة، الورقة التي كُتب فيها السؤال في كوب مياه، لمحو الكلمات المكتوبة.





