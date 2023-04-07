المسجد الأقصى: هدوء حذر بعد غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان

وكانت أُطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه الجانب الاسرائيلي وتحديداً في منطقة غلاف غزة، في ما يبدو أنه رد على غارات جوية إسرائيلية كانت استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة قبل وقت قصير.

وانطلقت صواريخ منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية في محاولة لاعتراض تلك القذائف. كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يقومون بمحاولات التصدي للطائرات الاسرائيلية بإطلاق صواريخ أرض-جو تجاهها.

وكان سمع دوي انفجارات كبيرة في مختلف مناطق قطاع غزة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وبعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل.

أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة أنه وفي ظل "تهديدات إسرائيل المستمرة ضدها وضد سكان غزة، فإنها تؤكد جهوزيتها للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده"، وفقاً لبيان صادر عنها.

وأضافت الفصائل في بيانها قبل قليل أن على إسرائيل وقف عدوانها "الهمجي" على "المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه".

كما أصدر رؤساء البلديات المحاذية لقطاع غزة، تعليماتهم للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ، من دون وجود تعليمات حتى اللحظة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل اتهمت حركة حماس الفلسطينية بإطلاق الصواريخ من لبنان. وقالت إن معظم الصواريخ البالغ عددها 34 صاروخاً تم اعتراضها من منظومة القبة الحديدية، لكن ستة منها ضربت الأراضي الإسرائيلية مسببة دماراً في بعض المباني.

وأصيب رجل بجروح طفيفة من شظايا الصواريخ، بحسب مسعفين طبيين.

ومن جانبها، قالت حماس إنها لا تملك معلومات حول من أطلق الصواريخ. ويعد هذا الهجوم الأكبر من نوعه انطلاقاً من لبنان منذ 17 عاماً.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأزمة الداخلية الإسرائيلية لم تمنع من الرد على من وصفهم بأعداء اسرائيل.

وأضاف نتنياهو بانه يتوعد من وجهوا ضربات ضد اسرائيل بدفع ثمن باهظ على حد قوله.

جاءت أقوال نتنياهو قبيل بداية جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والتي ستقرر طبيعة الرد على اطلاق الصواريخ من لبنان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وقد نفت مصادر أمنية لوكالة رويترز أن تكون جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على الأمن في جنوب لبنان حيث توجد عدة مخيمات نزوح تستضيف لاجئين فلسطينيين وفصائل مسلحة، وراء هذه الهجمات.

وقال مسؤولون إن إسرائيل ردت بنيران مدفعية عبر الحدود، على هذه الصواريخ. وقال وزير الخارجية إيلي كوهين على تويتر"لا ينبغي لأحد أن يختبرنا، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا وشعبنا".