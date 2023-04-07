 طه دسوقي يعلق على سؤال «الصفارة» الشهير.. إيه اللي حصل في جمصة؟ - بوابة الشروق
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طه دسوقي يعلق على سؤال «الصفارة» الشهير.. إيه اللي حصل في جمصة؟


نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 7:51 م
قال الفنان طه دسوقي، إنه كان أمام تحدٍ بمسلسل الصفارة مع الفنان أحمد أمين، مضيفًا: «التحدي كان تغيير الشخصيات، وأول مرة ده يحصل لي».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ET بالعربي، الخميس، أن هناك «كيميا» تجمعه بأحمد أمين، متابعًا: «هو فنان مثقف ومحترم واتعلمت منه كتير وبحبه قبل ما أشتغل معاه».

وأكد أن الموسم الرمضاني لا يشهد منافسات بين المسلسلات الكوميدية، مستطردًا: «أنا من معجبين مسلسل الكبير أوي من موسمه الأول، وأتمنى أن تشهد الساحة 10 مسلسلات كوميدية».

وعن إفيه المسلسل الشهير «إيه اللي حصل في جمصة»؛ ذكر طه دسوقي، أنه لم يكن يتوقع رد فعل المتابعين الذين علق بأذهانهم الإفيه، مضيفًا: «ناس بتبعت لي يسألوني إيه اللي حصل في جمصة.. وأنا واللهِ معرفش».

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