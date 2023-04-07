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وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 3:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 3:37 ص

توفيت، منذ قليل، الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت تدهورت صحة الراحلة شيرين الطحان في الأيام الأخيرة، إثر معاناتها مع السرطان، ليتم احتجازها داخل الرعاية المركزة خلال الفترة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس.

جدير بالذكر أن الإعلامية شيرين الطحان بدأت عملها كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم شاركت في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: "رقم مجهول"، و"اسم مؤقت"، و"السبع وصايا".

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