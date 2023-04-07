ضبط 40 شيكارة يوريا مدعم ممنوع تداولها وتحرير 29 محضرا بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، على الأسواق والمخابز.

وأسفرت الحملة بإيتاي البارود عن ضبط 40 شيكارة يوريا مدعم خاصة بوزارة الزراعة وممنوع تداولها بالأسواق وكذا تم ضبط كمية تقدر بـ1000 لتر سولار بأحد محلات بيع الزيوت قام صاحبه بتجميعها لإعادة بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا، حيث تم ضبط مخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 7 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و10 تجار قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية، و5 تجار لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين.

وفي كوم حمادة.. تم تحرير 13 محضرا متنوعا لمخابز مخالفة، تمثلت فى 3 مخابز قاموا بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.