تركيا: يجب على إسرائيل إنهاء سياسة العنف ضد الفلسطينيين فورا

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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن اليوم الجمعة، إنه يتوجب على إسرائيل أن تنهي فورا سياسة العنف التي تواصلها بشكل متعمد منذ أيام، ضد الفلسطينيين.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ندين بأشد العبارات هجمات إسرائيل غير القانونية وغير الأخلاقية على غزة"، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتابع: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فورا سياسة العنف التي تواصلها بشكل متعمد منذ أيام".

وذكر: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمنا لأشقائنا الفلسطينيين سيستمر".

كانت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل من القطاع أمس الخميس.

كما شنت إسرائيل هجمات على عدة أهداف للبنية التحتية لمنظمة حماس في جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية من المنطقة على شمال إسرائيل.

تأتي هذه التطورات في ظل أحداث توتر يشهدها المسجد الأقصى في ظل تكرار اقتحامه من الشرطة الإسرائيلية لإخلاء المصلين المعتكفين بداخله ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.