بريطانيا تشدد على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

شدد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد، على ضرورة السماح بتدفق المساعدات لقطاع غزة، والإفراج عن الرهائن، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في منشور لوزير الدفاع على حسابه عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأناضول. وأشار شابس، إلى أنه "في مثل هذا اليوم قبل 6 أشهر، شنت حماس هجومها على إسرائيل".

وقال إن "المعاناة التي اندلعت منذ ذلك اليوم لشعب إسرائيل وشعب غزة لا يمكن تصورها، وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بحماية جميع المدنيين الأبرياء".

وأكد شابس، على ضرورة السماح بتدفق المساعدات لغزة، والإفراج عن الرهائن، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وخلّفت الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".