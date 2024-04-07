التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء تنظيفها السجاد بعزبة النخل

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة سيدة لقي مصرعها أثناء تنظيفها السجاد بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحول ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة سقطت من شرفة شقتها بمنطقة عزبة النخل.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة كانت تنظف السجاد بشرفة منزلها وأنها أثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من الشرفة ما تسبب في كسور بالجسد ما أدى لوفاتها في الحال.