أرسل الأردن، اليوم الأحد، 105 شاحنات من المواد الغذائية إلى غزة، واصفا بأن القافلة التي ستدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بـ"الأكبر حجما" منذ بدء الحرب الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك وفق بيان للهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر البيان "سيّر الأردن، اليوم الأحد، بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات جديدة لأهلنا في غزة، ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع".

وأشارت أن "هذه القافلة تعدّ الأكبر حجما منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من 105 شاحنات".

وأضافت بأن القافلة "تضم مواد غذائية أساسية من بينها الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك".

وتابعت "هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة".

وأوضحت أن "الهدف مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة".

ويتم إرسال القوافل البرية من الأردن عبر جسر الملك حسين، وهو أحد المعابر الحدودية التي تربط المملكة بالضفة الغربية.