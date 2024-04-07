بعد فرز 90% من الأصوات، بيليجريني في طريقه للفوز بالرئاسة في سلوفاكيا

يبدو أن رئيس البرلمان السلوفاكي من التيار الإجتماعي الديمقراطي بيتر بيليجريني في طريقه للفوز بالجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا.

وأفادت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه بعد فرز ما يقرب من 90% من الدوائر الانتخابية، يتقدم بيليجريني بشكل واضح على وزير الخارجية الليبرالي السابق إيفان كوركوك بما يقرب من 56% من الأصوات.

ولم يجر بعد فرز الدوائر الانتخابية التي فاز فيها كوركوك في الجولة الأولى من التصويت. لكن، بحسب مراقبين، فإن الفارق أكبر من أن يتمكن من تعويضه.

ووفقا للأرقام الأولية، كانت نسبة إقبال الناخبين أقل بقليل من 60%، وهي أعلى بكثير من نسبة 52% المسجلة في الجولة الأولى من التصويت في 23 مارس.