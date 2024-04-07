الزمالك يواجه فيوتشر لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 أمام مودرن فيوتشر في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي، على استاد السلام.

الزمالك كان قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، في حين تواجد مودرن فيوتشر في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.

وعقد جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، عدة اجتماعات مع لاعبي الفريق من أجل مواصلة الفوز وعدم النظر لنتيجة مباراة الذهاب بالأخص وأن فيوتشر نجح في تسجيل هدف المباراة الأول في لقاء الذهاب.

كما نبه جوميز على ضرورة استغلال أنصاف الفرص في مباراة الإياب، بالأخص وأن فيوتشر يمتلك خط هجوم قوي للغاية حتى في ظل الغيابات التي يعاني منها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يغيب 8 لاعبين من الزمالك عن مباراة فيوتشر القادمة وهم: "محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، يوسف أوباما، إبراهيما نداي، محمد أشرف روقا، عبد الله السعيد، سيف فاروق جعفر وناصر ماهر".

ويتطلع الفريقان لحسم بطاقة التأهل في مباراة اليوم من أجل مواجهة الفائز من مباراة الملعب مالي مع فريق دريمز الغاني في اللقاء الذي سيقام عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز الفريق الغاني خارج ملعبه بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، يتطلع تامر مصطفى، مدرب فريق مودرن فيوتشر، لتحقيق الفوز في هذه المباراة بالأخص وأن مباراة الذهاب قدم فريقه أداءً مميزًا حسبما أكد مسبقًا.

وطالب تامر مصطفى لاعبيه بأهمية تسجيل هدف في أول ربع ساعة من المباراة من أجل إرباك خطة الزمالك الذي يتطلع لحسم التأهل ومواصلة السير نحو اللقب القاري.

الزمالك كان قد لعب مع فيوتشر 6 مباريات من قبل لم يتذوق الفريق الأبيض مرارة الهزيمة في أي لقاء سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية.