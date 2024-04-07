توافق مصري أمريكي قطري على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة فورا

أكد مصدر رفيع المستوى استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء الأحد.

وأوضح المصدر أن وفد حركة حماس يجري اجتماعات مع مسئولي المخابرات العامة المصرية، قبيل بدء المفاوضات الرباعية. وأشار المصدر أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر؛ للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن هناك توافقًا مصريًا أمريكيًا قطريًا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة بشكل فوري. ولفت أن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين وآليات عودة النازحين بقطاع غزة.