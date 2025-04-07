أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل مجددًا بتصريحاته حول قطاع غزة، وذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

ووصف ترامب، القطاع بأنه "أرض عقارية ممتازة"، معربًا عن استغرابه من انسحاب إسرائيل منه في السابق.

وقال ترامب في تصريحاته: "غزة أرضٌ عقارية ممتازة. سنكون سعداء بإدارتها والسيطرة على جزء منها"، مضيفًا: "لا أفهم لماذا تخلت عنها إسرائيل، لقد كان ذلك قرارًا غريبًا".

وفي تصريحات أخرى مثيرة، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تخطط لتسمية غزة بـ"منطقة الحرية" بعد "نقل السكان منها"، دون توضيح آلية النقل أو الجهة التي ستدير القطاع بعد ذلك

وتحدث الرئيس الأمريكي يتحدث عن تهجير الفلسطينيين مجدد قائلا: هناك دول مستعدة لاستقبال سكان غزة.. القطاع أشبه بمصيدة للموت وهو مكان خطر للغاية.

وتابع: نسعى بكل جهد للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.. وسنواصل تقديم الدعم لإسرائيل..