كيف تناول الإعلام الفرنسي زيارة ماكرون إلى مصر؟

سلّطت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، معتبرة أنها زيارة استراتيجية تحمل في طيّاتها أبعادًا سياسية واقتصادية وإنسانية في آنٍ معًا.

وتناولت الصحف الفرنسية تفاصيل الجولة التي بدأها ماكرون يوم الإثنين بلقاءات رسمية ودبلوماسية لدعم الخطة العربية بشأن غزة، مرورًا بزيارته إلى مدينة العريش التي تُعد نقطة انطلاق المساعدات إلى القطاع، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات ثنائية تعكس متانة العلاقات بين باريس والقاهرة.

وذكرت محطة "بي. إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي بدأ، يوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات في القاهرة لدعم الخطة العربية بشأن غزة، قبل الانتقال إلى الشق الإنساني من زيارته، حيث سيدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول المساعدات الموجهة إلى غزة.

وكان الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، قد تجولا مساء الأحد وتناولا العشاء في سوق خان الخليلي الشهير، في خطوة اعتبرها الإليزيه بمثابة "علامة صداقة استثنائية" من قبل الرئيس السيسي، بحسب ما وصفته المحطة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "لا كروا" الفرنسية، عقد منتدى أعمال، في مختلف المجالات، إضافة إلى لقاءات دبلوماسية، مما يجعلها زيارة غنية ومكثفة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه "حجم الوفد المرافق للرئيس الفرنسي– الذي يضم سبعة وزراء والعديد من رجال الأعمال- يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

وقالت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، إنه بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، تشكل القمة الثلاثية في القاهرة مع مصر والأردن وسيلة لإظهار التضامن مع البلدين اللذين يرفضان مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وللتأكيد على أن باريس وشركاءها العرب "يعملون على حلول ملموسة".

وتابعت: "خصوصاً وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري اليوم مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض".

كما نوهت من جانبها، أشارت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية الفرنسية إلى رهانات هذه الزيارة التي تسبق بشهرين مؤتمراً للأمم المتحدة حول حل الدولتين، سيترأسه ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن ماكرون سيزور مدينة العريش، التي تُعد نقطة انطلاق للمساعدات التي تمر عبر معبر رفح، علما بأن المساعدات الإنسانية متوقفة منذ 2 مارس الماضي بعد فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على غزة ومنعه دخول المساعدات.

ووفقاً للمحطة الفرنسية فإنه من المنتظر أن يلتقي ماكرون بعاملين في منظمات إنسانية فرنسية، ومن الأمم المتحدة، والهلال الأحمر المصري، وربما بعض "المستفيدين الفلسطينيين" من المساعدات، وفق الإليزيه.

وذكرت المحطة الفرنسية، أن ماكرون سيجدد التزام فرنسا بدعم سكان غزة إنسانياً"، ويدعو إلى "إعادة فتح نقاط العبور لإيصال المساعدات".

كما سيلتقي الرئيس الفرنسي بعناصر الدرك الفرنسيين من بعثة EUBAM المنتشرين في رفح.

وبحضور وزيرة الصحة الفرنسية كاترين فوترين، سيتم توقيع بروتوكول صحي جديد بين مصر وفرنسا. وتشارك القاهرة منذ بداية الحرب في معالجة الجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.