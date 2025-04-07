التعاون الإسلامي تحمّل إسرائيل مسئولية استشهاد أكثر من 210 صحفيين وإعلاميين في غزة

حمّلت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، إسرائيل مسؤولية استشهاد أكثر من 210 صحفيين وإعلاميين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها اليوم الاثنين "بشدة جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد صحفي وإصابة عدد آخر من الإعلاميين"، مؤكدة "أن ذلك يشكل انتهاكًا فاضحًا لحرية الصحافة والإعلام"، وامتدادًا "لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه والتغطية على جرائمه ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي".

وحمّلت المنظمة ، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من 210 شهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة"، مجددة "دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والصحفيين الذين يتعرضون للقتل العمد والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجسدية على خلفية عملهم الصحفي".

ودَعت" في الوقت نفسه المؤسسات الدولية المختصة، لا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان ملاحقة المجرمين وتوفير الحماية اللازمة لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الاثنين، إن صحفيين اثنين قتلا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد قاسية لاحتراق صحفي أمام الكاميرات بعد القصف الإسرائيلي لخيمتهم.



