إسرائيل تدعي مهاجمة مجمع بتروكيماويات في شيراز بإيران

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مهاجمة مجمع بتروكيماويات في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.

وقال الجيش في بيان، إنه شن "أمس (الاثنين) غارة جوية واسعة استهدفت عدة مناطق في إيران شملت بنى تحتية مركزية تابعة للنظام الإيراني".

وتابع أن الغارات على مدينة شيراز، استهدفت "مجمعا بتروكيميائيا إضافيا كانت تستخدمه القوات المسلحة الإيرانية لإنتاج حمض النتريك، والذي يمثل مادة أساسية لإنتاج المتفجرات ومواد أخرى تدخل في عمليات تطوير الصواريخ الباليستية".

وأفاد أن الجيش من خلال هذه الغارة "وسع من ضرب قدرات النظام العسكرية، مع التركيز على منشآت إنتاج الوسائل القتالية".

كما ادعى أن هذا المجمع واحد من "المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات، ومواد تُستخدم في الصواريخ الباليستية في إيران، وذلك بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران وكذلك المجمع البتروكيميائي في ماهشهر"، وفق قوله.

ومن جهة ثانية، ذكر الجيش أنه هاجم موقعًا لمنظومة الصواريخ الباليستية في شمال غرب إيران، استخدم لإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، وفق قوله.

والاثنين، أعلنت إيران، تضرر منشآت لإنتاج البتروكيماويات في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بمدينة عسلوية جنوبي البلاد، جراء هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق مصادر في محافظة بوشهر، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

فيما لم تشر المصادر إلى هجمات طالت مجمع بتروكيماويات بمدينة شيراز، كما لم يصدر تعقيب رسمي من إيران حول ذلك.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.