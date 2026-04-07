شدّدت وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن بطاقة "نُسك" تمثل الركيزة التنظيمية الأساسية لموسم الحج، مؤكدة أنها الوثيقة الرسمية التي تضمن نظامية الحاج وتمكّنه من أداء المناسك بسلاسة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى معايير التنظيم والأمان في المشاعر المقدسة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بطاقة "نُسك" تُعد أداة رئيسية لتنظيم دخول الحجاج إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام، إلى جانب تسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة، بما يعزز انسيابية الحركة ويحدّ من الازدحام، وفق خطط تشغيلية دقيقة لإدارة الحشود.

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت الوزارة، نسخة رقمية من البطاقة عبر تطبيقي "نُسك" و"توكلنا"، بما يتيح للحاج الوصول الفوري إلى بياناته، ويسهّل عمليات التحقق والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالحج بكفاءة عالية وفي أي وقت.

وشددت على ضرورة حمل بطاقة "نُسك" بشكل دائم طوال فترة الحج، باعتبارها الوسيلة الأساسية للاستفادة من الخدمات والتنقل داخل المشاعر، مؤكدة أن الالتزام بها يسهم في تعزيز جودة التنظيم وضمان تجربة حج آمنة وميسّرة.