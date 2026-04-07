ترامب: غير قلق بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه "غير قلق إطلاقا" بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب، وذلك بينما كرر تهديده بتدمير الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تستجب طهران لمهلة تنتهي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وخلال حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض، رفض الرئيس الأمريكي توضيح ما إذا كانت هناك أهداف مدنية ستكون خارج نطاق الاستهداف.

ورفضت إيران، يوم الاثنين، مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وقالت إنها تريد إنهاء دائم للصراع.

وقال مجتبى فردوسي بور، رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في القاهرة، لوكالة أسوشيتد برس: "لن نقبل إلا بإنهاء الحرب مع ضمانات بألا نتعرض لهجوم مرة أخرى".

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة موجة من الهجمات على إيران يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا. وردت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل وجيرانها العرب في الخليج.