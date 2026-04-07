تحذيرات من انهيار واسع للخدمات الطبية مع تصاعد استهداف المستشفيات في السودان

تبادل طرفا الصراع في السودان، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بالمسئولية عن سقوط قتلى وجرحى جراء تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف المستشفيات في البلاد.

وأعلن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، الذي تقوده قوات الدعم السريع، اليوم، مقتل شخصين و7 جرحى من النساء والأطفال في قصف للجيش السوداني استهدف مستشفى في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان.

وقال تحالف تأسيس، الذي أعلن عن تدشينه في يوليو الماضي، في بيان صحفي، إن "مسيّرة تتبع للجيش الإرهابي أطلقت صاروخين على المستشفى المكتظ بالمرضى".

وأضاف: "أن استمرار هذا الجيش في انتهاكاته واستهدافه للمدنيين في القرى والمدن، وقصف الأعيان المدنية كالأسواق والمستشفيات، يُعد جريمة حرب واستهتاراً بالقانون الدولي الإنساني والمجتمع الدولي".

وكانت شبكة أطباء السودان أعلنت مقتل 7 أشخاص، بينهم اثنان من الكوادر الطبية وإصابة 11، جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى الجبلين بالنيل الأبيض، معربة عن إدانتها لـ "هذا الاستهداف الممنهج للمرافق الصحية والعاملين فيها والذي يمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية والقانون الدولي".

وأكدت مجموعة محامو الطواريء تصاعد وتيرة الهجمات على المنشآت الصحية في السودان منذ مارس الماضي، معتبرة أن "هذا النمط المتكرر لهجمات الطائرات المسيّرة من قبل طرفي النزاع ، والتي تستهدف المرافق الصحية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق ووسط وجنوب دارفور، يشكل سببًا مباشرًا للتهجير القسري للمدنيين وتفاقم موجات النزوح، ويُظهر اتساع نطاق استهداف القطاع الصحي وينذر بانهيار واسع للخدمات الطبية في مناطق متعددة من البلاد".

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.