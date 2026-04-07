أردوغان: موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة ليس صائبا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الثلاثاء، أن أنقرة لا تُقرّ أي أعمال تهدف إلى تدمير إيران تدميرا كاملا.

وأوضح أردوغان أن تركيا لا ترى موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة صائبا، وأن على كل ذي ضمير أن يتبنى السلام ويركز على الدبلوماسية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وذكر الرئيس التركي خلال المكالمة التي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية أنه إذا لم يتم ردع انتهاك إسرائيل للقانون في غزة وغيرها، فستظل المنطقة تتوق إلى السلام.

كما أكد على أن تركيا ترى أنه من المهم للمجتمع الدولي أن يأخذ إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على محمل الجد وأن يولي اهتماماً أكبر للاتصالات السلمية.

وأشار أردوغان إلى أن التضامن الذي أبدته تركيا وإسبانيا في جميع المجالات ولا سيما الدفاع، يحظى بترحيب شعبي البلدين، وأنهما يهدفان إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.