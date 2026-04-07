نائب الرئيس الأمريكي يزور المجر اليوم

من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المجر، اليوم الثلاثاء، قبل أيام من إجراء انتخابات، تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ومن المقرر أن يلقى فانس، الذي يدعم هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوربان بقوة، كلمة خلال مسيرة انتخابية مع رئيس الوزراء في مركز للرياضة في بودابست خلال المساء.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن موضوع الكلمة سيكون الشراكة الثنائية الغنية بين الدولتين.

وقبل المسيرة، من المقرر أن يجرى فانس وأوربان مباحثات وأن يحضرا مؤتمرا صحافيا.

وأشارت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات طوال أشهر إلى إمكانية أن يخسر أوربان، الذي تولى السلطة بصورة متواصلة منذ عام 2010، وتولى المنصب سابقا ما بين 1998 و2002، في الانتخابات المقررة الأحد المقبل.