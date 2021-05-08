وعد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وممثلي العمال بخلق فرص عمل والحد من الفقر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الذي هزه انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إعلان تم توقيعه اليوم الجمعة، في أعقاب القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بورتو البرتغالية.



وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي " إنها لحظة تاريخية " . ونظمت حكومته المؤتمر حول الشؤون الاجتماعية فى المدينة الساحلية البرتغالية .



وقال كوستا:" إن هذا هو أكثر المشاريع اتساعا، وأكبرها طموحاً على الاطلاق" ، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الجهات لتوقيع إعلان حول الشؤون الاجتماعية .



وإلى جانب كوستا، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وممثلو أصحاب العمل والنقابات العمالية والمجتمع المدني على "التزام بورتو الاجتماعي".



ويحتاج التكتل بشكل عاجل إلى اتباع استراتيجية جديدة مع جائحة كورونا التي تركت ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل.



بيد أن الإعلان لا يتضمن أي التزامات ملزمة.



وجاء في الإعلان أنه "مع تزايد البطالة وعدم المساواة بسبب الجائحة، من المهم توجيه الموارد حيث تشتد الحاجة إليها لتعزيز اقتصاداتنا وتركيز جهودنا السياسية على تكافؤ الفرص، والحصول على خدمات جيدة، وخلق فرص عمل جيدة، وريادة الأعمال، والارتقاء بالمهارات والحد من الفقر والاستبعاد".



وتميل الشؤون الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على قضايا البطالة، على الرغم من أن الموضوع يتجاوز ذلك من خلال تضمين مسائل التدريب، والحد الأدنى للأجور، وفقر الأطفال، والمساواة بين الجنسين، على سبيل المثال.



وفي حين يحضر 24 من ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 المحادثات شخصيا، فإن رؤساء الوزراء الألمان والهولنديين والمالطيين سيتواصلون افتراضيا.



ومع توقيع الإعلان الاجتماعي، سيتحول القادة إلى قضايا الشؤون الجارية خلال مأدبة عشاء ليلة الجمعة.