قرينة الرئيس الأمريكي تشيد بالجهود الرومانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

أشادت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكية بالحكومة الرومانية والمنظمات الإغاثية لتقديمهما مجموعة من المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم في أعقاب الحرب الروسية.

وقالت بايدن - عقب لقائها بالسفارة الأمريكية في بوخارست بمجموعة من منظمات الدعم الإنساني التي تساعد اللاجئين الأوكرانيين، وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن التضامن الذي تم إظهاره في رومانيا مذهلا.. وهو مجرد بداية".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه تم إخبار بايدن بأن رومانيا رحبت بما يقرب من 900 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الـ24 من فبراير الماضي، إلا أن غالبيتهم انتقلوا إلى دول أخرى؛ لافتة إلى أن الجزء الأكبر من اللاجئين الأوكرانيين من النساء والأطفال.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من رحلة قرينة الرئيس الأمريكي لأوروبا الشرقية، التي تستمر لمدة أربعة ايام، وتتضمن زيارة رومانيا وسلوفاكيا، وتهدف إلى إبراز دعم الولايات المتحدة للاجئين الأوكرانيين.

وأشارت (إيه بي سي) إلى أنه عقب إحاطة جيل بايدن بجهود الإغاثة المبذولة، التقت بسيدة رومانيا الأولى كارمن يوهانيس في مقر إقامتها الخاص، ثم قامت بجولة في أحد المدارس والتقت بأطفال أوكرانيين نازحين.. فيما من المقرر أن تلتقي بآباء الطلاب النازحين قبل أن تنهي يومها الثاني من الزيارة في مدينة براتيسلافا في سلوفاكيا.