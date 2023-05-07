الكشف عن حجم إصابة علي زين أمام الزمالك

أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها علي زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إصابته بمزق في السمانة، وهي الإصابة التي أدت لعدم قدرته علي استكمال مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 27 - 24 في المباراة التي أقيمت على صالة عبدالله الفيصل.

ومن المنتظر يخضع علي زين لأشعة وفحوصات جديدة في الساعات المقبلة، وذلك من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب وموقفه من المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع علي زين في الأسبوع الماضي، وذلك على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.