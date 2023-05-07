الفنانة الأردنية ميرا حبش تطرح أغنية لحظة قرار

طرحت المطربة وكاتبة الأغاني الأردنية ميرا حبش، أغنية جديدة بعنوان "لحظة قرار"، وهي أولى الأغاني الخاصة بميرا، بعد أن ابتعدت عن تأدية أغاني فنانين آخرين بأسلوبها المتميز.

وتقول ميرا في تصريحات صحفية: "بدأت في كتابة تلك الأغنية خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، وانتهيت منها بعد عامين، لأبدأ مرحلة اللحن الذي لم يستغرق إلا ثوان معدودة وأصبح جاهزا، وهو ما يبين مدى إحساسي بكلمات تلك الأغنية".

وأضافت: "الأغنية تصف ذكريات تجمع ما بين الشعور بالندم، بسبب الحب من جهة، واتخاذ قرار مصيري من جهة أخرى، فتلك الكلمات تمثل نقطة تحول في مهاراتي بالكتابة، خاصة وأنني طالما وجدت صعوبة أحياناً في التعبير عن أفكاري بكلمات، ولكن مع أغنية لحظة قرار، كنت متأكدة من كلماتي التي تنبع من داخلي، ومن الموسيقى التي تتراقص على أنغامها المشاعر".

وأشارت إلى أن هذه الأغنية مختلفة تماما عن الأغاني السابقة التي كانت كلها مفعمة بالسعادة والتحفيز، وقالت هي تُظهر الجانب الآخر مني ومن حياتي، وتعبر عن ندمي على التخلي عما كان يمكن أن يضيف قيمة إلى حياتي".

جدير بالذكر أن ميرا حبش مطربة وكاتبة أغاني أردنية - لبنانية مقيمة في دولة الإمارات، أصدرت أغنيتين باللهجة الشامية حققتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر المنصات الرقمية، وهي تعمل حالياً على أغنياتها الخاصة التي سيتم إصدارها في عام 2023.