رئيس شعبة الذهب عن شراء المصريين 7 أطنان: المعدن الأصفر ملاذ آمن للدول قبل الأفراد

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن التقارير الأخيرة الصادرة بشأن شراء المصريين 7 أطنان من السبائك والجنيهات من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ تتشابه مع ما يحدث على أرض الواقع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت: «في رأيي أن احتفاظ المصريين بمدخراتهم في صورة ذهب أمر إيجابي وممتاز؛ لأنها لم تذهب إلى سلع استهلاكية تزيد من التضخم في الأسعار».

ورد الإقبال الكثيف على شراء الذهب إلى كونه ملاذًا آمنًا يتوجه إليه الدول قبل الأفراد في فترات الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة والحروب، مشيرا إلى رصد شعبة الذهب توجهاتغير مسبوقة على شراء السبائك والجنيهات.

وأكد رئيس شعبة الذهب؛ صحة الإحصائيات الخاصة بارتفاع الطلب على عمليات الشراء الشراء الذهب عيار 21 بنسبة تقارب 60 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحا أن ما يحدث حاليًا بشأن تذبذب الأسعار يوميًا؛ يعود إلى ارتفاع وانخفاض الطلب يوم عن الآخر.

وأشار إلى نجاح جهود الشعبة في الحد من الارتفاع المبالغ في سعر الذهب وانخفاضه إلى مستويات 2600 جنيه لعيار 21 من مستويات 2800 جنيه خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى عدم استقرار أسواق الذهب العالمية والتي شهدت ارتداد سعر الشاشة العالمية 70 دولارًا بعد ارتفاعها في ذات اليوم.