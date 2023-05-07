البرتغالي أرتور سواريس حكما لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حكم مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، والتي ستُقام يوم الثلاثاء القادم، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأسندت لجنة الحكام المباراة للبرتغالي أرتور سواريس دياز، ويعاونه كلا من مواطنيه باولو سواريس، وبيدرو ريبيرو، وسيكون الإيطالي دانييلي أورساتو حكما رابعا.

وسيكون على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كلا من الإيطالي ماسيميليانو رراتي والإيطالي تياجو مارتينز.

ويقود أرتور سواريس أول مباراة تحكيميا له بالدور نصف النهائي من البطولة القارية الأكبر على مستوى الأندية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، على أن تُقام مباراة العودة بينهما يوم الأربعاء 17 من مايو الجاري على ملعب الاتحاد.