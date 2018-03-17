الأمن الروسي يحبط هجوما بمسيرات على مطار عسكري وسط البلاد

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأحد، أنها أحبطت هجومًا بطائرة بدون طيار على مطار «سيفيرني» العسكري في مقاطعة إيفانوفو بوسط روسيا، وذك وفقًا لما أوردته قناة «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

ومنذ أيام، أعلنت روسيا فتح تحقيق في حادثة استهداف الكرملين بطائرتين مسيّرتين.

وقالت لجنةُ التحقيق الروسية المكلفة التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد محاولة أوكرانيا استهداف مقر الرئيس بوتين بطائرتين مسيرتين بعمل وصفته بـ«الإرهابي».

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي عن اللجنة، فإنه «بموجب نص المادة (عمل إرهابي) رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين».

وقال بيان اللجنة: «بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين».

وذكرت أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.