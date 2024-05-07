دار الشروق تُصدر الطبعة المصرية من رواية «فرصة لغرام أخير» للروائي اللبناني حسن داوود

أصدرت دار الشروق الطبعة المصرية من رواية "فرصة لغرام أخير" للروائي اللبناني حسن داوود، وذلك في التعاون الأول بين دار الشروق ودار نشر هاشيت أنطوان/ نوفل.

وكان تم توقيع عقد النشر مع الروائي حسن داوود في جناح دار الشروق بمعرض القاهرة للكتاب 2024، وكانت قد وصلت رواية "فرصة لغرام أخير" إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2024.

تدور أحداث الرواية حول وباء كورونا، حيث تبدأ فيها العلاقات وتنتهي مثل الوباء نفسه، من على شرفته البيروتية، يلمح عزت ضوءًا وحيدًا على شُرفةٍ وحيدة، في المبنى المقابل، من تلك اللحظة، لحظة الحَجْر، تبدأ العلاقة العابرة للمسافة الخالية بين المبنيين، في الهواء وبالإشارات.

تتوالى الأحداث بعد خروج صاحبة الظِل إلى الشُرفة، لتواجه المتلصص، فتشاركه الوقت والحيرة... والرغبة. في موازاة ذلك، تستجد صداقة بين عزت وبين تامر، أحد معارفه القدامى، وهي صداقة حذرة تقوم على تبادل يوميات اللقاءات العابرة، التي ما تلبث أن تتطور إلى صيغٍ أكثر خطورة.

حسن داوود هو روائي لبناني، من مواليد بيروت 1950. عمل في الصحافة الأدبية في جرائد: «السفير» التي أدار تحرير ملحقها الأسبوعي، و«الحيـاة» (1988-1999)، كما في «المستقبل» التي رأس تحرير ملحقها الثقافي «نوافذ» (1999-2012).

حصل حسن داوود على العديد من الجوائز، ومنها: جائزة المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا عن رواية "غناء البطريق"، جائزة المتوسط الإيطالية عن رواية "مئة وثمانون غروبًا"، جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية عن رواية "لا طريق إلى الجنّة".

صدرت له العديد من الأعمال القصصية والروائية، ومنها: «بناية ماتيلد» (1983)، «غناء البطريق» (1998)، «مئة وثمانون غروبًا» (2009)، و«لا طريق إلى الجنّة» (2015)، كما صدرت له «نساء وفواكه» (2020) عن دار نوفل، وقد ترجمت رواياته إلى لغات عدة.