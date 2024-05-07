سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

قرر كولر الاستعانة باللاعب عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر ليعوض غياب التونسي علي معلول لإراحته قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد رامي ربيعة لقلب الدفاع بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف.

ويبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

الدفاع.. محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

الوسط.. أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم.. رضا سليم، حسين الشحات ووسام أبو علي.