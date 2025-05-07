الصين تهنئ المستشار الألماني الجديد وتدعو لمزيد من التعاون

هنأت القيادة الصينية فريدريش ميرتس على انتخابه مستشارا لألمانيا، مبدية انفتاحها على المزيد من التعاون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله إن الصين مستعدة لفتح فصل جديد في "الشراكة الاستراتيجية" بين الجانبين من أجل قيادة التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في "الاتجاه الصحيح".

وقال شي جين بينج إن العالم يتسم "برياح معاكسة متزايدة من الأحادية" - أي السياسات الموجهة في المقام الأول نحو المصالح الوطنية للدولة - والحمائية، مضيفا أنه يتعين على الصين وألمانيا أن تتمسكا بالنزاهة والعدالة وأن تتحدا معا "في مواجهة العواصف".

كما هنأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج المستشار الألماني الجديد على توليه منصبه.

وخلال الحملة الانتخابية، أعرب ميرتس عن انتقادات للصين وحث على توخي الحذر عند الاستثمار هناك. وفي فعالية أقيمت في يناير الماضي، قال ميرتس إن الصين ليست دولة دستورية وفقا "لمعاييرنا".

وفي إطار بحثها عن حلفاء في النزاع التجاري المستمر مع الولايات المتحدة، تواصل الصين حملة دبلوماسية ودية وتروج أيضا في أوروبا لتعزيز التعاون. وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، كانت الصين ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في عام 2024.

في المقابل، تسببت واردات السلع الرخيصة من الصين وصعوبة وصول الشركات الألمانية إلى السوق الصينية في بعض الأحيان في حدوث توترات متكررة بين ألمانيا والصين. وكانت قضايا حقوق الإنسان سببا أيضا في توترات بين الصين والحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة أولاف شولتس.