تصعيد خطير بين الهند وباكستان صاروخ هندي يصيب مسجداً في البنجاب

قالت مصادر أمنية باكستانية إن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود على أراض خاضعة لسيطرة باكستان في ثلاث مناطق على الأقل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة شخصين آخرين. من جانبها، قالت الهند إن الضربات استهدفت بنى تحتية يستخدمها مسلحون.

وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين في أعقاب هجوم شنه مسلحون الشهر الماضي على سياح في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير. وألقت الهند باللوم على باكستان لدعمها الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.

وبحسب المسؤولين، أصابت الصواريخ مناطق في الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، إضافة إلى إقليم البنجاب شرقي البلاد. وأوضح أحد المسؤولين أن أحد الصواريخ أصاب مسجدا في مدينة بهاولبور في البنجاب، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة امرأة ورجل.

وقال المسؤولون إن باكستان نفذت ضربات انتقامية، دون أن يقدّموا تفاصيل إضافية. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخوّلين بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

ونقل التلفزيون الباكستاني الرسمي عن مسؤولين أمنيين أن سلاح الجو الباكستاني أسقط طائرتين هنديتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.