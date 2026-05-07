بمشاركة 50 عارضًا… افتتاح الدورة الثانية عشرة من معرض «بيت الأثاث» بالإسكندرية

افتتحت أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات الدورة الثانية عشرة من المعرض السنوي المتخصص للأثاث «بيت الأثاث»، وذلك نيابةً عن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وأكدت يسن خلال الافتتاح أن المعرض يمثل منصة مهمة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط الحركة التجارية داخل الإسكندرية.

وأشارت إلى أن قطاع صناعة الأثاث يُعد من القطاعات الإنتاجية الواعدة التي تحظى باهتمام الدولة، نظرًا لدوره في توفير فرص عمل كثيفة، فضلًا عن قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وعقب مراسم الافتتاح، أجرت نائب المحافظ جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، أشادت خلالها بحسن التنظيم وتنوع المعروضات التي تلبي مختلف الأذواق.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري، بمشاركة 50 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، يقدمون منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية.