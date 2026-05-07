محكمة أمريكية تفرج عن رسالة يعتقد أنها «رسالة انتحار» لجيفري إبستين

أفرجت محكمة في نيويورك يوم الأربعاء عن رسالة يزعم أنها رسالة انتحار كتبها المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين قبل وفاته.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية كينيث كاراس على طلب تقدمت به صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت قد نشرت سابقا تقريرا عن الرسالة وسعت إلى الإفراج عنها.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة الرسالة. وحتى الآن، لم تكن الوثيقة جزءا من تحقيقات وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن زميل إبستين في الزنزانة، أن الأخير عثر على الرسالة داخل رواية مصورة بعد أول محاولة انتحار مزعومة لإبستين في يوليو 2019. ويقال إن زميل الزنزانة سلم الرسالة إلى محاميه لدحض مزاعم بأنه اعتدى على إبستين.

وجاء في الوثيقة، التي يعتقد أن إبستين كتبها: "لقد حققوا معي لأشهر... لم يجدوا شيئاً!!! ومن دواعي البهجة أن يتمكن المرء من اختيار وقت الوداع".

وأضافت الرسالة: "ماذا تريدون مني أن أفعل... أن أنفجر بالبكاء!!"

واختتم كاتب الرسالة المذكرة بعبارة "لا متعة" مع وضع خط تحتها، ثم كتب: "الأمر لا يستحق!!"

ولم يُذكر اسم إبستين في الرسالة، كما أنها غير موقعة.