أمريكا: ولاية تينيسي تقر خريطة دوائر جديدة لمجلس النواب الأمريكي تقسم دائرة ذات أغلبية سوداء في ممفيس

وقع حاكم ولاية تينيسي، بيل لي، اليوم الخميس على خريطة جديدة لدوائر مجلس النواب الأمريكي لتصبح قانونا، تقسم دائرة انتخابية ذات أغلبية سوداء في ممفيس، في خطوة تعيد تشكيلها لصالح الحزب الجمهوري، ضمن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على أغلبية ضئيلة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وجاء توقيع لي، سريعا بعد أن منح المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الموافقة النهائية على خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، رغم احتجاجات صاخبة وغاضبة داخل مبنى الكابيتول (الكونجرس)بالولاية.

وتعد ولاية تينيسي أول ولاية تقر دوائر انتخابية جديدة للكونجرس منذ صدور حكم للمحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي، يقلص بشكل كبير الحماية الفيدرالية التي يوفرها قانون حقوق التصويت للأقليات.



