انفصال برادلي كوبر وإيرينا شايك بعد ارتباطهما 4 أعوام

قرر الثنائي الشهير برادلي كوبر وإيرينا شايك، الانفصال بعد ارتباطهما عاطفيا لمدة 4 سنوات، بعد انتشار شائعات عن الخلاف بينهما خلال الأشهر القليلة الماضية منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار.

بدأت العلاقة بينهما في أبريل عام 2015، بعد انفصال كوبر عن الممثلة والعارضة سوكي ووترهاوس، وانفصال إيرينا شايك عن كرستيانو رونالدو لاعب كرة القدم، ثم أعلنا أنهما في انتظار مولودة جديدة، واستقبلا ابنتهما ليا دي سين شايك كوبر في مارس 2017.

وبحسب مجلة «بيبول»، يبحث الثنائي حاليا عن الإجراءات القانونية الخاصة بحضانتها المشتركة بينها.

كوبر الذي يبلغ من العمر 44 عاما، وترشح آخر أعماله "A Star Is Born" الذي قام ببطولته وإخراجه لنيل جائزة الأوسكار، كأفضل فيلم وأفضل مخرج، ولكنه نال جائزة أفضل أغنية أصلية للمغنية ليدي جاجا، التي انتشرت الكثير من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

حاول الزوجان من قبل إبعاد علاقتهما العاطفية عن دائرة الضوء كما كانت تصف عارضة الأزياء إيرينا شايك البالغة من العمر 33 عاما، فيما كان يحاول كوبر الحفاظ على علاقته الأسرية وتخصيص الوقت المناسب لابنته التي يتعلق بها كثيرا.