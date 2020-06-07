وجه الإعلامي خالد أبو بكر يوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب من أولياء الأمور والطلاب، مطالبا باستدعاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة عقد امتحانات الثانوية العامة، المزمع عقدها 21 يونيو الجاري، وتوجيه تساؤلات أولياء الأمور والطلاب إلى الوزير في مناقشة لمدة ساعة واحدة.

أضاف «أبوبكر»، خلال برنامج «كل يوم» الذي يقدمه على قناة «ONE»، مساء السبت: «في إصرار شديد من الدولة لإقامة امتحانات الثانوية العامة في ميعادها، الأولاد عاوزين الدولة تكلمهم بلغة يفهمونها هما عندهم منطق بيقولوا نأجل لشهر تسعة ونضغط بس عدونا، كل الناس ماشية على كلام وزير التعليم العالي هنطلع لـ40 ألف إصابات وبعدين تقل فنصبر لشهر تسعة يكن الفيروس تفتت».

وناشد مجلس النواب لاستدعاء وزير التعليم لمرة واحدة ومناقشة مسألة إجراء امتحانات الثانوية العام، مضيفا: «، والناس كلها بتسألنا لما بروح المحاكم وفي كل مكان يقولوا أهم حاجة الثانوية العامة، وحاولنا مع وزير التعليم وهو قال دا قرار دولة وهو فعلا كدا قرار دولة.. هنا يجب أن نلجأ إلى رئيس مجلس النواب، الحكومة مصممة وتم تخصيص مبالغ لهذا الشأن، وأمر الطلاب أصبح أمرا عاما، فينفع الدكتور علي عبدالعال ينفع نطلب منه ونقوله استدعي وزير التعليم وقول له احنا هنزل ولادنا هل في طريقة أخرى هل في حل».

تابع: «أرجو من السيد وزير التعليم ميزعلش مننا، احنا مش في خلاف، العمل العام رأي ورأي آخر وأنا من المؤيدين بشدة سواء اختلفت أو اتفقت معاه، سواء هو بعت رسالة للمعد في البرنامج بتاعنا رسالة مش لطيفة شوية، ويبقى طارق شوقي صاحب مدرسة إصلاح في التعليم نتمنى له التوفيق وله كل احترام وتقدير، لكن فيما يتعلق بموضوع الثانوية العامة بتكلم كإعلام الإعلام ملوش دعوة بالدولة أنا رأيي ممكن يبقى عكس الدولة دا عادي، تقدر الدولة تعملي حاجة، أه في بلدنا تقدر، بس بردوا دا شاغلني أوي».

وأكد خالد أبوبكر أن دور مجلس النواب دوره الرقابي يحثه على مناقشة الأمر مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ومناقشة لجنة التعليم بالمجلس مع الوزير وأعضاء البرلمان للقضية، مضيفا وطنك هو ابنك، وعشان نحافظ على الوطن الصغير كي نخلق وطنا كبيرا لازم نكون بناقش بحرية، بنختلف بموضوعية وأدب».



