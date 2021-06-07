مدير الوكالة الذرية: المناقشات الفنية مع إيران لم تسفر عن النتائج المتوقعة

أعرب رافائيل جروسي، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، عن قلقه من أن المناقشات الفنية بين الوكالة وإيران لم تسفر عن النتائج المتوقعة وقد ترتب على ذلك عدم إحراز تقدم في توضيح قضايا الضمانات الخاصة بالبرنامج النووي.



وقال جروسي في كلمته اليوم الاثنين، في افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أنه يكرر مطالبة إيران بتوضيح موقفها وحل القضايا دون مزيد من التأخير من خلال تقديم المعلومات والوثائق والأجوبة على أسئلة الوكالة.



وأضاف جروسي، أن عدم إحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات ضمانات إيران، يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، وأن عدد الدول التي لديها اتفاقات ضمانات سارية يبلغ 185 دولة منها 137 دولة دخلت البروتوكولات الإضافية حيز النفاذ.



ودعا جروسي الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - دون اتفاقات الضمانات الشاملة السارية - إلى دخول هذه الاتفاقات حيز النفاذ دون تأخير كما دعا الدول التي لم تبرم بعد بروتوكولات إضافية أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.



وأشار جروسي إلى أن الوكالة تواصل أيضا رصد البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأنه لا تزال الأنشطة تشكل مصدر قلق بالغ، كما إن استمرار البرنامج النووي الكوري الشمالي هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو أمر مؤسف للغاية داعيا الحكومة الكورية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن والتعاون على وجه السرعة مع الوكالة.