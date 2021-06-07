 جروسي: إيران لم تجب عن أسئلة وكالة الطاقة الذرية حول المواقع النووية غير المعلنة - بوابة الشروق
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جروسي: إيران لم تجب عن أسئلة وكالة الطاقة الذرية حول المواقع النووية غير المعلنة

وكالات:
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 4:34 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 4:34 م
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن طهران لم تجب عن أسئلة الوكالة سوى حول واحد من المواقع النووية التي تم الكشف سابقا عن آثار اليورانيوم فيها.

وأثناء اجتماع مجلس محافظين الوكالة، اليوم الاثنين، ذكر جروسي أنه قدم سابقا للدول الأعضاء في المجلس تقريرا حول 4 مواقع إيرانية غير معلنة، مضيفا: "منذ تقديم تقريري الأخير لم تقدم إيران أي معلومات جديدة حول أي منشأ ولم تجب عن أي أسئلة طرحتها الوكالة، ولم تقدم أي معطيات جديدة حول المنشأين الآخرين، بل قدمت بيانا كتابيا حول المنشأ الرابع بدون أي أوراق موثقة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف جروسي أن "وجود عدد كبير من جسيمات اليورانيوم بشرية المصدر في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، وكذلك وجود جسيمات معدلة نظائريا بأحد المواقع المذكورة يشكل دليلا واضحا على أن المواد النووية كانت موجودة في هذه المنشآت".

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