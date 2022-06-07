رادوكانو تنسحب من مباراتها الافتتاحية في بطولة نوتينجهام للتنس

جاءت بداية استعدادات إيما رادوكانو للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس مقلقة بعدما اضطرت للانسحاب من مباراتها في الدور الأول ببطولة نوتينجهام المفتوحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن رادوكانو /19 عاما/ احتاجت لوقت مستقطع لتلقي العلاج في المراحل الأولى من مباراتها مع السويسرية فيكتوريا جولوبيتش، بعد أن تواصلت مشاكلها البدنية.

وتلقت رادوكانو العلاج ثم حصلت على مسكنات في محاولة للاستمرار، ولكنها اضطرت للانسحاب وكانت متأخرة في المجموعة الأولى بنتيجة 3 / 4، وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها للانسحاب منذ فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي.

يذكر أن رادوكانو تعتزم المشاركة في بطولة برمينجهام التي تقام الأسبوع المقبل قبل أن تحصل على أسبوع كامل للاستعداد لويمبلدون، ولكن الشكوك تزايدت بشأن مشاركتها في ويمبلدون.