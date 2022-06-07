شركة «مبادلة» الإماراتية تبيع نصف حصتها من حقل تمار للغاز الإسرائيلي

يعتزم رجل الأعمال الإسرائيلي آرون فرنكل تنفيذ خيار شراء حصة 11% في حقل تمار للغاز الطبيعي، من شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، مقابل 485 مليون دولار (1.62 مليار شيكل)، حسبما كشفت مصادر قريبة من الصفقة لموقع "جلوبس" العبري.

أكمل فرنكل، أمس الإثنين، بيع حصته البالغة 37.22% في شركة العقارات المدرّة للدخل "باي سايد لاند" "(Bayside Land) إلى "بروبرتي آند بيلدينغ" (Property and Building) مقابل 960 مليون دولار، ما منحه ربحاً ضخماً قدره 374 مليون دولار.

اشترت "مبادلة للبترول"، التابعة لأحد صناديق أبوظبي السيادية "مبادلة للاستثمار"، حصة 22% في حقل تمار للغاز في ديسمبر الماضي، مقابل 965 مليون دولار من شركة "نيوميد إنرجي" (ديليك دريلينغ سابقاً)، التي اضطرت لبيع حصتها في تمار كجزء من خطة الحكومة الإسرائيلية عام 2016 لإدخال المنافسة إلى قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بحسب بلومبرج.

التخارج بنفس السعر

تبلغ الاحتياطيات المؤكَّدة والمحتملة لحقل "تمار" حالياً، بعد إنتاج أكثر من 69.3 مليار متر مكعب، حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و14 مليون برميل من المكثِّفات.

تمّ اكتشاف حقل "تمار" عام 2009، ويقع على بُعد 90 كلم غرب حيفا، بعمق كلّي يبلغ 5000 متر تحت مستوى سطح البحر. وبدأ الإنتاج عام 2013، إذ يتمُّ استخراج الغاز الطبيعي من خلال خمسة آبار، ليتدفق الغاز عبر خطي أنابيب بطول 140 كلم إلى منشأة المعالجة الأولية والرئيسية على منصة "تمار"، ثم يُنقل الغاز عبر خط أنابيب إلى المحطة البرية في أشدود، وإلى السوق الإسرائيلية عبر خط أنابيب الغاز الوطني، كما يتمّ تصدير حصة من الإنتاج إلى الأردن ومصر.

"مبادلة للبترول" استحوذت على حصتها في حقل تمار، من خلال صندوقي "تمار للاستثمار 1" و"تمار للاستثمار 2"، حيث يمتلك كل منهما 11% من الحقل. وفي نوفمبر، وقبل قبل إتمام الصفقة بشكلٍ نهائي، منحت "مبادلة" فرنكل خياراً لشراء أحد صناديق استثمار تمار، بنفس السعر الذي دفعته مقابل الحصة تقريباً.

تضمنت الصفقة شرط تنفيذ عقد الخيار في غضون ستة أشهر من إبرام الصفقة بين "مبادلة" و"نيوميد إنرجي" بتاريخ 13 مارس، أي قبل 13 سبتمبر المقبل.