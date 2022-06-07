 حارس مرمى منتخب الشباب يقضي فترة معايشة في بايرن ميونخ - بوابة الشروق
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حارس مرمى منتخب الشباب يقضي فترة معايشة في بايرن ميونخ

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 4:29 م

حظى مروان صالح، حارس مرمى نادي سموحة ومنتخب مصر للشباب مواليد 2004 بفرصة الانضمام لفريق بايرن ميونخ الألماني لقضاء فترة تدريب معه «معايشة» داخل جدران النادي البافاري.

جدير بالذكر أن مروان صالح قد بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتم الاستغناء عنه وينتقل لسموحة، وتأتي خطوة انتقاله لبايرن ميونخ ضمن برنامج «فريق بايرن العالمي» لاكتشاف المواهب حول العالم في موسمه الثاني ما بين موالبد 2004 و 2005.

وسافر مروان صالح، الأحد الماضي، متجها إلى البرازيل للانضمام إلى معسكر فريق بايرن ميونخ العالمي تحت 18 سنة، لمدة 10 أيام.

ويشكل نادي بايرن ميونخ من خلال برنامج اكتشاف المواهب أفضل فريق في العالم تحت 18 سنة، ويُعد مروان واحدا من 3 حراس تم اختيارهم على مستوى العالم من بين أكثر من 2500 حارس.


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